Axios iddia etti: Hamaney ve Pezeşkiyan'a suikast düzenlendi

Bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist işgalci İsrail’in, İran’ın en tepesindeki isimlere yönelik suikast tertiplediği iddia edildi. ABD merkezli AXIOS’un geçtiği habere göre; eli kanlı Mossad çetesi Hamaney, Pezeşkiyan ve Arakçi’yi hedef aldı. Tahran’dan gelen ilk bilgilerde Dışişleri Bakanı Arakçi’nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Hamaney ve Pezeşkiyan hakkında sessizliğin korunması "Neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Siyonistlerin "Suikast" Oyunu Devreye Girdi

Gazze’de bebek katletmekten başka bir mahareti olmayan terör şebekesi İsrail, bu kez gözünü İran’ın başkentine dikti. AXIOS gazetesinin bomba iddiasına göre, Siyonist rejim; İran Dini Lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’ye yönelik eş zamanlı bir suikast girişiminde bulundu. Bölge kaynakları, saldırının şekli ve boyutu hakkında henüz net bir bilgi paylaşmazken, Siyonist medyanın sevinç çığlıkları atması dikkat çekti.

Tahran Sessizliğini Koruyor: Hamaney ve Pezeşkiyan’ın Durumu Muamma!

Hain saldırı girişiminin ardından İran Dışişleri Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi. Bakanlık, Dışişleri Bakanı Arakçi’nin sağlık durumunun yerinde olduğunu duyurdu.

Ancak, asıl hedef olan Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hakkında henüz resmi bir teyit gelmemesi endişeleri artırdı. Sosyal medyada "İran’ın kalbi mi vuruldu?" tartışmaları başlarken, rejimin bu sessizliği "güvenlik protokolü mü yoksa ağır bir darbe mi?" sorusunu beraberinde getirdi.

Terör Şebekesinin Kanlı Sicili Kabarıyor

Daha önce Heniyye’ye Tahran’ın göbeğinde suikast düzenleyen Siyonist katillerin, bu kez devletin zirvesini doğrudan hedef alması, uluslararası hukukun tamamen ayaklar altına alındığının tescili oldu. Dünyanın sessiz kaldığı bu vahşet ve terör sarmalı, bölgeyi geri dönülmez bir felakete sürüklüyor.

