  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mossad'dan İranlılara 'vatanınıza ihanet edin' çağrısı Hamaney'in konutu bombalandı! İran savaşı başladı! Trump'tan ilk açıklama geldi Başkan Erdoğan 28 Şubat'ın izlerini yok etti 28 Şubat'ı lanetliyoruz İsrail, İran'ın ardından o ülkeyi de vurdu New York Times yazdı! Saldırı ortak yapılıyor ABD ve İsrail ordusundan İran'a askeri operasyon Saldırılar sonrası İran'dan ilk açıklama İsrail'de sığınaklar açıldı! İran her an vurabilir NY Times dünyaya duyurdu: İsrail’in ardından ABD de İran’ı vurdu
Dünya İsrail, İran'ın misillemesi sonrası tutuştu! 50 bin yedek asker göreve çağrıldı
Dünya

İsrail, İran'ın misillemesi sonrası tutuştu! 50 bin yedek asker göreve çağrıldı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail, İran'ın misillemesi sonrası tutuştu! 50 bin yedek asker göreve çağrıldı

ABD ile birlikte İran'ı vuran İsrail, jet hızında gelen misilleme sonrası tutuştu. Siyonist rejim, 50 bin yedek askeri göreve çağırdı.

Haydut ABD ve terörist İsrail, sabah saatlerinde İran'da çok sayıda noktaya saldırı düzenledi.

İran'da başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentin hedef alındığını belirtirken, ABD Başkanı Trump "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" açıklamasında bulundu.

 

İsrail'i tutuşturan misilleme

ABD ile birlikte İran'ı vuran İsrail, jet hızında gelen misilleme sonrası tutuştu.

Siyonist rejim, 50 bin yedek askeri göreve çağırdı.

Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi
Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Dünya

Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Saldırı sonrası gözler oradaydı! İran Devrim Muhafızları İsrail'in uykusunu kaçırdı
Saldırı sonrası gözler oradaydı! İran Devrim Muhafızları İsrail'in uykusunu kaçırdı

Dünya

Saldırı sonrası gözler oradaydı! İran Devrim Muhafızları İsrail'in uykusunu kaçırdı

Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu
Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu

Dünya

Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23