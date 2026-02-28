İsrail, İran'ın misillemesi sonrası tutuştu! 50 bin yedek asker göreve çağrıldı
ABD ile birlikte İran'ı vuran İsrail, jet hızında gelen misilleme sonrası tutuştu. Siyonist rejim, 50 bin yedek askeri göreve çağırdı.
Haydut ABD ve terörist İsrail, sabah saatlerinde İran'da çok sayıda noktaya saldırı düzenledi.
İran'da başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentin hedef alındığını belirtirken, ABD Başkanı Trump "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" açıklamasında bulundu.
İsrail'i tutuşturan misilleme
Siyonist rejim, 50 bin yedek askeri göreve çağırdı.