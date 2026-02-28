Siyonist McDonald’s, Hatay’da 1000 kişilik iftar ve çocuklara oyuncak veriyor! Soykırım destekçisi McDonald’s şovuna kim izin veriyor!

Amerikalı Yahudi Haham Abraham Finkelstein’in, çocukları kaçırıp ritüellerden sonra kurban edilip etlerinin McDonald’s gibi fast-food ürünlerine karıştırıldığını itiraf ettiği açıklamaları tüm dünyada infial uyandırırken, Hatay’daki konteyner kentte her gün 1000 kişilik iftar organizasyonuna McDonald’s’ın katılması, üstüne bir de çocuklara oyuncak dağıtması şüphe uyandırdı.

KIRIKHAN’DAKİ KONTEYNER KENTLERDE HER GÜN 1000 KİŞİLİK İFTAR DAĞITILIYOR

Organizasyonun ana katılımcılarından TOKTUT Derneği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Ramazan ayı kapsamında Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki konteyner kentlerde her gün 1000 kişilik iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu dayanışma organizasyonuna Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda hibe desteği sağlayan McDonald’s Türkiye, çocuklar için oyuncak dağıtımı da yapıyor. Derin yoksulluk ve afetler nedeniyle gıdaya erişimde güçlük yaşayan bireylere destek veren TOKTUT Derneği, Ramazan ayı kapsamındaki saha çalışmalarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdı. Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda McDonald’s Türkiye’nin desteklediği organizasyon doğrultusunda, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki konteyner kentlerde yaşayanlar için her gün 1000 kişilik iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriliyor” bilgisini aktardı.

“DEPREMLERDEN ETKİLENEN BİREYLERLE YAN YANA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuya ilişkin değerlendirmesinde afetin ardından hayatın yeniden inşasında ortak hareket etmenin önemini vurgulayan McDonald’s Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, “TOKTUT Derneği’nin Kırıkhan’daki konteyner kentlerde hayata geçirdiği bu çalışma, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu en anlamlı şekilde yansıtıyor. Biz de sağladığımız destek ve çocuklara ulaştırdığımız oyuncaklarla iftar sofralarındaki mutluluğu büyütmeyi amaçlıyoruz. McDonald’s Türkiye olarak, depremlerden etkilenen bireylerle dayanışmamızı sürdürmeye ve onlarla yan yana yürümeye devam edeceğiz” dedi.

ÖZER: “MCDONALD'S İLE KURULAN İŞ BİRLİĞİ DAYANIŞMANIN BÜYÜMESİNE KATKI SUNDU”

Deprem bölgesinde devam eden ihtiyaçlara dikkat çeken Sivil Toplum için Destek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Betül Selcen Özer, McDonald's Türkiye ile kurulan iş birliğinin hem bu ihtiyaçların görünür kılınmasına hem de dayanışmanın büyümesine katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Deprem bölgesinde kurulan her dayanışma bağı, birlikte iyileşmenin mümkün olduğunu yeniden hatırlamamızı sağlıyor. Biz de bu dayanışmanın güçlenmesi için sivil toplum kuruluşlarıyla bağışçılar arasında köprü olmaya devam ediyoruz”