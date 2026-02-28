  • İSTANBUL
Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Eksi 20 derece soğuklar başlayacak!
DHA Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Eksi 20 derece soğuklar başlayacak!

Erzurum'da, 24 Şubat 2004'ten bu yana en fazla kar yağışı 27 Şubat'ta görüldü. Kent merkezi tamamen karla kaplanırken, karın yüksekliği 60 santimetre olarak ölçüldü.

#1
Foto - Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Eksi 20 derece soğuklar başlayacak!

Erzurum geçen hafta bahardan kalma günler yaşarken, perşembe gecesi başlayan kar yağışı cuma günü etkisini artırarak sürdürdü. Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nün de uyarı yaptığı Erzurum’a 27 Şubat günü son yılların en fazla yağışı düştü. Gün boyu etkili olan yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetre olarak ölçüldü.

#2
Foto - Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Eksi 20 derece soğuklar başlayacak!

1 METRE 10 SANTİMDEN SONRA EN FAZLA MİKTAR Erzurum’da hayatı adeta durma noktasına getiren 60 santimetrelik kar kalınlığı 24 Şubat 2004’te yaşanan 110 santimetrelik kardan sonra en fazla yağış miktarı oldu.

#3
Foto - Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Eksi 20 derece soğuklar başlayacak!

Erzurum’un geçen hafta özellikle mevsim normallerinin üzerinde bir bahar havası yaşadığını belirten Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş, “Bu haftayla beraber soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Perşembe günüyle birlikte yoğun bir kar yağışı bölgemizi etkisi altına aldı. Erzurum için 20 santim ve üzerinde bir uyarı vermiştik. Şu anda şehir merkezinde 60 santimetre kalınlığında kar yağışı gerçekleşti. 2004 yılında 1 metre 10 santimlik günlük en yüksek kar yağışı gerçekleşmişti. 2004’ten bu yana bu kadar yoğun bir kar yağışı yoktu. Bu sene maşallah sadece şehir merkezimize 60 santimetrelik kar yağışıyla Erzurum bereketini bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

#4
Foto - Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Eksi 20 derece soğuklar başlayacak!

EKSİ 15, EKSİ 20 DERECE SOĞUKLAR Bölge Müdürü Demirgüneş, cumartesi günü öğle saatlerinde yağışın etkisini kaybedeceğini belirterek, sonrasında soğuk uyarısında bulundu. Demirgüneş, “Kar kesilmesinden sonra artık soğuklar başlayacak. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün de bu konuda bir uyarısı vardı. Eksi 15, eksi 20 derece soğuklar başlayacak. Erzurum bu kar yağışıyla birlikte aslına döndü. Bundan sonra da soğukların etkisi başlayacak Erzurum’da. Baharın mart ayının ortalarına kadar gelmesini bekliyoruz inşallah” dedi.

