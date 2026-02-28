Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Eksi 20 derece soğuklar başlayacak!

Erzurum’un geçen hafta özellikle mevsim normallerinin üzerinde bir bahar havası yaşadığını belirten Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş, “Bu haftayla beraber soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Perşembe günüyle birlikte yoğun bir kar yağışı bölgemizi etkisi altına aldı. Erzurum için 20 santim ve üzerinde bir uyarı vermiştik. Şu anda şehir merkezinde 60 santimetre kalınlığında kar yağışı gerçekleşti. 2004 yılında 1 metre 10 santimlik günlük en yüksek kar yağışı gerçekleşmişti. 2004’ten bu yana bu kadar yoğun bir kar yağışı yoktu. Bu sene maşallah sadece şehir merkezimize 60 santimetrelik kar yağışıyla Erzurum bereketini bir kez daha gösterdi” diye konuştu.