Altan Tan'dan ‘Laiklik Elden Gidiyor’ Diyen CHP Zihniyetine Tokat Gibi Cevap: ‘Siz Oldukça Erdoğan İktidarda!’

Gazeteci Çağlar Cilara’nın programına konuk olan Altan Tan, CHP ve kuyrukçularının her sıkıştığında sarıldığı "laiklik elden gidiyor" nakaratını yerle bir etti.

"Allah Bu Arkadaşları Islah Etsin!"

Muhalefetin halkın sosyolojisinden bihaber olduğunu vurgulayan Tan, "Allah bu arkadaşları ıslah etsin. O kadar kötü muhalefet yapıyorlar ki, onlar sayesinde Erdoğan yerini sağlamlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Bodrum’dan, Çeşme’den Başlarını Kaldırmıyorlar"

Sözde "Talibanlaşıyoruz" diyerek milleti korkutmaya çalışan laikçi azınlığın aslında lüks ve şatafat içinde yaşadığına dikkat çeken Tan, şunları söyledi:

"Laiklik tehlikedeymiş, şeriat geliyormuş, Türkiye Talibanlaşıyormuş... Yahu bu adamlar hiç mi Ayvalık’a, Çeşme’ye, Bodrum’a, Datça’ya gitmiyorlar? Oralardan çıkmıyorlar ki! Nerede yaşıyorsunuz siz?"

İstatistikler Yalan Söylemez: Dindarlık Değil, Dünyevileşme Artıyor!

Altan Tan, 20 yıllık AK PARTİ iktidarında dindarlığın arttığı iddialarının aksine, verilerin tam tersini gösterdiğini belirtti. İçki tüketiminden namaz kılma oranlarına, başörtüsü kullanımından KURAN kursu sayılarına kadar her alanda "dünyevileşmenin" (sekülerleşme) arttığını savunan Tan, İslami kesimin asıl bu gidişattan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

"Şeriatın Kestiği Parmak Acımaz!"

CHP’nin "şeriat" korkusunu "patolojik bir vaka" olarak nitelendiren Altan Tan, şeriat kavramının adalet, hukuk ve eşitlik demek olduğunu hatırlattı. "Bizim halkımızda güzel bir söz vardır; şeriatın kestiği parmak acımaz. Bu adalettir, hukuktur" diyen Tan, laiklik maskesi altında millete korku pompalayanların aslında Türkiye gerçeklerinden ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha tescillemiş oldu.