AK Parti’li Hasan Arslan’dan CHP’ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm

Son bir yılda 829 yeni sigara bırakma polikliniği açıldığını ve toplam sayının yüzde 146 artışla 1.394’e ulaştığını belirten Arslan, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ve 2025 yılında 339 bini aşkın çağrıya cevap verdiğini söyledi. Arslan, “81 ilde online sigara bırakma hizmetini başlattık. Mobil sigara bırakma polikliniklerimizle meydanlarda, parklarda, üniversite kampüslerinde vatandaşımıza doğrudan ulaştık. Sadece birkaç ay içinde yüzbinlerce kişiye temas ettik, on binlerce vatandaşımıza tedavi başlattık” dedi. Denetim faaliyetlerine de değinen Arslan, 2025 yılında 4 milyonun üzerinde denetim yapıldığını vurgulayarak, “Dumansız hava sahasını korumak için sahadayız, masadayız, mevzuatta güçlüyüz” ifadelerini kullandı.