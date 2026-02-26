AK Parti’li Hasan Arslan’dan CHP’ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm

Tütün kullanımının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlandığını hatırlatan Arslan, Türkiye’de de kullanım oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekti. Arslan, “Bu tablo karşısında güçlü, kararlı ve sonuç odaklı bir mücadele yürütmek zorundayız. AK Parti olarak biz laf değil, icraat ürettik” ifadelerini kullandı.