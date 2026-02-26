  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
AK Parti’li Hasan Arslan’dan CHP’ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti'li Hasan Arslan'dan CHP'ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, CHP’nin tütünle mücadelenin zayıfladığı iddiasıyla verdiği soru önergesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuştu. Arslan, CHP’nin alkol fiyatlarına yönelik söylemlerini de gündeme taşıyarak sert eleştirilerde bulundu.

#1
Foto - AK Parti’li Hasan Arslan’dan CHP’ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm

CHP Grubunun tütün ve tütün mamulleri üzerine yaptığı soru önergesi üzerine TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yapan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan tütün ve tütün mamulleri ile mücadeleyi anlattı.

#2
Foto - AK Parti’li Hasan Arslan’dan CHP’ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm

Konuşmasında CHP’nin “büyük rakı 140 lira olacak” söylemine atıf yapan Arslan, “Tütünle mücadelede zafiyet var diyenlerin, alkolü ucuzlatma vaadiyle topluma seslenmesi büyük bir çelişkidir. Biz gençlerimizi bağımlılıklardan korumak için her türlü caydırıcı aracı devreye sokarken, ‘büyük rakı 140 lira olacak’ söylemi halk sağlığını değil popülizmi öncelediğinizi açıkça göstermektedir” dedi.

#3
Foto - AK Parti’li Hasan Arslan’dan CHP’ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm

Tütün kullanımının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlandığını hatırlatan Arslan, Türkiye’de de kullanım oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekti. Arslan, “Bu tablo karşısında güçlü, kararlı ve sonuç odaklı bir mücadele yürütmek zorundayız. AK Parti olarak biz laf değil, icraat ürettik” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - AK Parti’li Hasan Arslan’dan CHP’ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm

Türkiye’nin, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği MPOWER politika paketinin tamamını mevzuatına yansıtan ilk ülke olduğunu belirten Arslan, “Bu kararlı duruş sayesinde ülkemiz uluslararası alanda örnek gösterilen bir ülke hâline gelmiştir. Bu başarı tesadüf değil, güçlü siyasi iradenin sonucudur” diye konuştu.

#5
Foto - AK Parti’li Hasan Arslan’dan CHP’ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm

Son bir yılda 829 yeni sigara bırakma polikliniği açıldığını ve toplam sayının yüzde 146 artışla 1.394’e ulaştığını belirten Arslan, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ve 2025 yılında 339 bini aşkın çağrıya cevap verdiğini söyledi. Arslan, “81 ilde online sigara bırakma hizmetini başlattık. Mobil sigara bırakma polikliniklerimizle meydanlarda, parklarda, üniversite kampüslerinde vatandaşımıza doğrudan ulaştık. Sadece birkaç ay içinde yüzbinlerce kişiye temas ettik, on binlerce vatandaşımıza tedavi başlattık” dedi. Denetim faaliyetlerine de değinen Arslan, 2025 yılında 4 milyonun üzerinde denetim yapıldığını vurgulayarak, “Dumansız hava sahasını korumak için sahadayız, masadayız, mevzuatta güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - AK Parti’li Hasan Arslan’dan CHP’ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm

Elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin poşetlerine de dikkat çeken Arslan, bu ürünlerin “daha az zararlı” algısıyla pazarlandığını ancak bilimsel verilerin nikotin bağımlılığının sürdüğünü ve gençler arasında yeni bir bağımlılık dalgası oluşturduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

#7
Foto - AK Parti’li Hasan Arslan’dan CHP’ye 'Rakı' tepkisi: Halk Sağlığı Değil Popülizm

4207 sayılı Kanun kapsamında bu ürünlerin de yasaklandığını hatırlatan Arslan, “Gençlerimizi nikotin bağımlılığına teslim etmeyeceğiz. Tütünle mücadelede geri adım atmayacağız. Mesele siyaset değil; mesele gelecek nesillerimizin sağlığıdır. Gelin alkol bağımlılığında da hep beraber siyaset üstü çalışalım. Mesele siyaset değil, mesele gelecek nesillerimizin sağlığıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

