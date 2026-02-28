  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler! İran'dan İsrail'e misilleme geldi Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor CHP eski Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş’dan manidar soru! “Erdoğan’ın diplomasının olmadığına inanıyorsa neden aday ol diyor?” İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü? İran’a saldırı sürüyor: 5 ayrı kent vuruldu! İran’ın vereceği cevap bekleniyor 28 Şubat rezaletinin üzerinden 29 yıl geçti! Tarih unutmaz, millet affetmez: Post-Modern zorbalığın çöküş hikayesi Mossad'dan İranlılara 'vatanınıza ihanet edin' çağrısı Hamaney'in konutu bombalandı! İran savaşı başladı! Trump'tan ilk açıklama geldi
Dünya ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki
Dünya

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Rusya'dan jet hızında tepki

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından bölgede kırmızı alarma geçilirken Rusya'dan jet hızında tepki geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İsrail’in İran’a başlattığı saldırıya tepki göstererek, “Barış gücü (ABD), bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi.” ifadesini kullandı.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarını eleştirdi.

ABD’yi kastederek, “Barış gücü, bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi.” ifadesini kullanan Medvedev, şunları kaydetti:

"İran ile yapılan tüm müzakereler, (saldırıyı) örtbas etme operasyonudur. Kimse bundan şüphe duymadı. Hiç kimse gerçekten bir şey müzakere etmek istemedi."

Medvedev, "Soru, düşmanının utanç verici sonunu görmek için kimin daha fazla sabra sahip olduğudur." görüşünü paylaştı.

ABD’nin sadece 249 yaşında olduğunu, Pers İmparatorluğu’nun ise 2 bin 500 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Medvedev, "100 yıl sonra (ne olacağını) göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Rusya'dan vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus vatandaşlarına İran'ı ziyaret etmekten kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İran'da yaşayan Rus vatandaşlarının dikkatli olmaları, resmi açıklamaları takip etmeleri, askeri ve devlet binalarının yakınında bulunmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulanarak, "Rus vatandaşlarına mümkünse İran'ı terk etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı da İran ve İsrail'in hava sahalarını kapatması nedeniyle Basra Körfezi ülkelerine uçuş saatleri ve güzergahlarında değişiklik yapıldığını duyurdu.

 

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu
Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu

Dünya

Savaş büyüyor! İran, ABD'yi vurdu

İsrail, İran'ın misillemesi sonrası tutuştu! 50 bin yedek asker göreve çağrıldı
İsrail, İran'ın misillemesi sonrası tutuştu! 50 bin yedek asker göreve çağrıldı

Dünya

İsrail, İran'ın misillemesi sonrası tutuştu! 50 bin yedek asker göreve çağrıldı

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar
ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar

Dünya

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu
İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

Dünya

İran savaşı devam ederken... Fransa, İsrail kararını duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Going

Acaba ,"JET HIZINDA TEPKI"neydi?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23