  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altan Tan'dan ‘Laiklik Elden Gidiyor’ Diyen CHP Zihniyetine Tokat Gibi Cevap: ‘Siz Oldukça Erdoğan İktidarda!’ ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar Bakan Tekin son noktayı koydu: Okullarda ara tatil kalkacak mı? İsrail, İran'ın misillemesi sonrası tutuştu! 50 bin yedek asker göreve çağrıldı Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı… “Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek vesayet odağı kalmamıştır” Müzmin muhalifler dünyanın öbür ucunda da aynı: ‘Sorun Türkiye’de değil, sende!’ Eşi başörtülü yüzbaşıya ordudan ihraç Ortadoğu’da ‘kıyamet’ saati! İran’ın İsrail’e ateşlediği mühimmatlar kaç dakikada varacak? Savaş Katar'a sıçradı! Füze düşürüldü
Aktüel “Dağın arkası İstanbul” Kaçak göçmenleri araziye bıraktı
Aktüel

“Dağın arkası İstanbul” Kaçak göçmenleri araziye bıraktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Dağın arkası İstanbul" Kaçak göçmenleri araziye bıraktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmenleri getiren organizatörlerin, "Bu dağın arkası İstanbul, yürüyün" diyerek bölgeye bırakıldıkları belirlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı kırsal Mursallı Mahallesi’nde 30 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenleri getiren organizatörlerin, "Bu dağın arkası İstanbul, yürüyün" diyerek bölgeye bırakıldıkları belirlendi.

İlçenin kırsal Mursallı Mahallesi'nde, sarmaşık toplamak için bahçelerine gidenler, arazide yerde yatan yabancı uyruklu kişilerle karşılaşıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, arazide yatan 30 kişinin Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen göçmenler olduğu tespit etti. Organizatörlerin, söz konusu kaçak göçmenleri Germencik otoyolu yakınlarına kadar getirip, "Bu dağın arkası İstanbul, yürüyün" diyerek bölgede bıraktıkları belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, organizatör şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir’de 30 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’de 30 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

İzmir’de 30 kaçak göçmen yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23