Lanet olsun sizin kirli siyasetinize

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına sebep olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde yıkılan çoğu 50-60 yıllık çürük binaların sanki AK Parti’nin verdiği ruhsatlarla inşa ettiği algısı oluşturan ve ‘imar barışı’ düzenlemesi üzerinden iktidarı hedef alan CHP bir kez daha faka bastı.

2015 yılında mevcut imar affı düzenlemesinin 5 yıl ertelenmesi için teklif veren, 2018 yılında kabul edilen “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı düzenlemenin Meclis’ten oy birliğiyle geçmesini sağlayan CHP’li vekillerin, depremden sadece 33 gün önce bir kez daha “imar affı” için teklif verdiği ortaya çıktı.

Depremin ardından Elbistan’a giderek, “Kurtarma ekibi yok. Ekmek yok, su yok. 300’ün üzerinde yıkılmış bina var” şeklindeki açıklamalarla hükümeti hedef alan CHP Kayseri Milletvekili vekil Çetin Arık’ın da 4 Ocak 2023’te TBMM’ye sunduğu teklifle kayıt dışı yapıların kayıt belgesi süresi ile kayıt bedeli süresinin uzatılmasını ve para cezalarının iptalini istediği, daha sonra teklifini geri çektiği tespit öğrenildi.

Teklifi veren de istismar eden de CHP

Deprem felaketi üzerinden rant devşirmeye çalışan CHP’nin istismar siyasetini akit’e değerlendiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP’nin siyaset tarzındaki tek olgunın istismar olduğunu söyledi.

Aydemir “Tarihin seyrine bakın, ne tür sıkıntı yaşanırsa yaşansın, toplumsal ne problem yaşanırsa yaşansın CHP’liler tümünü istismar etmişlerdir. Şimdi bir deprem yaşandı, on binlerce insanımız can vermiş, 10 tane vilayet bu yıkımın altından kalmış. Devlet olarak hükümet olarak canla başla gece gündüz demeden insanımızı yeniden huzurlu hale getirmeye çabalıyoruz. Onlar ‘imar barışı’ üzerine tepiniyor. Oysa bu işleri de seçim zamanında istismar eden onlardır. Kanun tekliflerini hazırlayan, komisyonlarda bunları dillendiren bunlar, oylamalara iştirak edip oy veren bunlar. 2018’deki düzenlemeye Meclis’te bulunan 8 milletvekili katılarak ‘evet’ demiş ama diğerleri yok. Olsalar onlar da ‘evet’ diyecek. Dikkat ederseniz hiç ‘red’ oyları yok. Yazıklar olsun diyorum” dedi.

Felâket siyaseti

Aydemir, şöyle devam etti: “Kaç gündür başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’lilerin, depremzedeler için yaptıkları hayırlı tek hizmet yok. Biz ilk günden itibararen bütün milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatlarımız deprem bölgesindeyiz. İnsanın sıkıntıdan kurtarılması gerektiği yerde siyaset hesabı olur mu? Bunların yaptıklarına, basın yayın organlarına bakın, sadece depremden de siyasi çıkar elde etmek için çalışıyorlar. Bir kez daha yazıklar olsun.”

Cehalet değilse ikiyüzlülük

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak ise imar affı eleştirilerinin temelsiz ve çürük eleştiriler olduğunu söyledi. Aybayrak, şunları anlattı: “Bir defa imar barışı sadece AK Parti’nin vermiş olduğu ve kanunlaşmış teklif değil. Bu konuda bütün partiler hemfikir. Ayrıca imar barışı yıkıma sebep olan bir şey de değil. Ruhsatlı binalar da yıkılıyor. İmar barışı vatandaşla devlet arasında problemi çözen bir düzenlemedir. Yani aradaki anlaşmazlıklara son veren bir yasadır. Hep imar barışı için teklif verip, hem imar barışını seçim vaadi yapıp, sonra da suçu hükümete atmak cehalet değilse ikiyüzlülüktür. 2018’de çıkan yasayla devlet ve vatandaşın barışması için, ‘depremdeki tahribata sebep oldu’ derseniz, bu bilimsel bir eleştiri olmaz. Çünkü yıkılan binaların hepsi ruhsatsız ve kaçak mı? Tabii ki hayır. Yapı çürükse, ruhsatsız olsa da ruhsatlı olsa da yıkılır. Dolayısıyla depremdeki yıkımın ruhsat ile imar barışıyla bir alakası yok. Binaların sağlam olup olmamasıyla alakası var.”