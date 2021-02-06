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Gündem ‘Lanet dizi Çukur’ Süleyman Soylu’ya cevap vereyim derken saçmaladı
Gündem

‘Lanet dizi Çukur’ Süleyman Soylu’ya cevap vereyim derken saçmaladı

Bakan Soylu’nun Lanet dizi olarak tanımladığı Çukur dizisindeki 'Vartolu Sadettin' karakterini canlandıran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in ağır makineli tüfeklerle yaptığı saldırı esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 11:25:00 -
‘Lanet dizi Çukur’ Süleyman Soylu’ya cevap vereyim derken saçmaladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedefindeki dizi Çukur'da geçtiğimiz bölüm ilginç bir sahne yaşandı.

Bakan Soylu'nun "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye" şeklinde eleştiri yağmuruna tuttuğu ve gençlere kötü örnek olarak gösterdiği dizide, bu kez gönderme yapıldı.

Çatışma sahnesinde megafonla saçmalama...

Bir çatışma sahnesinin yaşandığı dizide 'Vartolu Sadettin' karakterini canlandıran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, ağır makineli tüfeklerle gemiye doğru hareketlenirken, megafonla kısa bir konuşma yaparak iyice saçmaladılar.

"Çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimi..."

Bu konuşmasında Köstendil, "Dikkat dikkat. Duydum ki ateş ediyormuşsunuz ettirmem. Çocukların ve gençlerin ruhsal gelişimlerini kötü yönde etkiliyormuşsunuz etkilettirmem. Burada yalnızca ben ateş ederim, ben." dedi.

Hababam sınıfı'ndan esinlenildi

'Vartolu Sadettin' lakaplı Köstendil'in gönderme niteliğindeki konuşması ayrıca Habamam Sınıfı'ndaki 'Külyutmaz Necmi'nin repliklerine de çok benzetildi.

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