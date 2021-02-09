Lanet dizi Çukur sonunda bitiyor! Final tarihi belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'lanet bir dizi' dediği Çukur, gerek şiddetli sahneleri ile gerek illegal işlere özendirmesiyle halk tarafından çok fazla tepki almıştı. TRT’nin Uyanış Büyük Selçuklu dizi ile de aynı gün yayına girmesi de reytinglerin aşırı şekilde düşmesine neden oldu.

Tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında dizinin final yapacağı tarih belli oldu.

Show TV ekranlarında dört sezondur yayın hayatına devam eden Çukur'un beklenen final tarihi netleşti. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Mayıs ayının başında dizi final bölümüyle ekranlara veda edecek.

Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Show TV'nın ‘lanet’ dizisi Çukur'un ne zaman biteceği belli oldu.

Yeni bölümde 2 yıllık zaman atlaması yaşanacak

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği "Çukur" dizisinde geri sayım başladı. Hazırlıkları 'Aras' kod adıyla başlayan daha sonra dizideki mahallenin adı olan Çukur'la yayına çıkan projede bu akşam 2 yıllık zaman atlaması yaşanacak.