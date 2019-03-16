Lan Neco paramı ver çıldırtma lan beni

Zillet ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın kirli çamaşırları bir bir dökülüyor... 600 bin dolarlık sahte senet skandalı ile gündeme gelen Yavaş’tan kamuoyu, “Bu neyin alacağı? Bu kişi arkadaşın; bu kişinin şizofren, dolandırıcı, evrakta sahtecilik yapan, çocuk pornocusu olduğunu söylüyorsun. Peki senin böyle bir kişi ile ilişkin nedir?” sorularının cevabını bekliyor.

Cevap bekleyen sorular!

Hakkında çıkan iddialara ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak, apar topar salonu terk eden Mansur Yavaş sessizliğini sürdürüyor. Yavaş, bu kadar büyük rakamlarla iş yaparken, bir yılda bir asgari ücretliden daha az vergi ödüyor. Bir taraftan milyonlarca liralık alacak verecek ilişkisi bulunan Yavaş’ın, daha önce çok samimi olduğu iş adamı ile bir anda davalık olurken, bir taraftan da ağır hakaret ve tehditlerle alacaklarını yasa dışı yollarla tahsil etme yoluna gittiği dikkat çekiyor. İşte kamuoyunun merak ettiği ve Yavaş’ın cevaplayamadığı sorulardan birkaçı: “Bu senedi kim düzenledi? Milyonlarca liralık bu senedi ne iş karşılığı aldınız? Danışmanlık yapıyorsanız iş adamı ya da şirketi ile aranızda herhangi bir sözleşme var mı? Mahkeme tutanaklarındaki mesajları kabul ediyorsunuz. Bu yaptığınız yasal mı? Parayı tahsil etseydiniz vergisini nasıl ödeyecektiniz?”

Tehdit mesajları

Mansur Yavaş’ın, Ağustos 2014 tarihinden itibaren yavaş yavaş davalı olduğu ve şantaj, tehdit, şizofren, çocuk istismarcılığı ve sahtecilikle suçladığı Necmettin Kesgin’i SMS mesajlarıyla aylarca aşağıladığı ve tehdit ettiği ortaya çıktı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/548 esas numaralı dosyasında Yavaş’ın, “Ayrıca SMS kayıtlarını aynen kabul ediyorum. Okunduğunda nasıl feveran ettiğim görülecektir” ifadeleriyle kabul ettiği mesajlarda sinir ve öfkesinden uyku dahi tutmadığını anlatıyor. “Öde paramı serserilik yapma, sahtekâr. Gerekirse bu parayı silerim. Karşındakinin kim olduğunu biliyor musun?” diyerek gözdağı vermeye çalıştığı görülüyor. “Maaşın kesildiği gibi hapis yatacaksın, yüz kızartıcı suç nedeniyle ömür boyu sabıkalı olacaksın”, “Bana şantaj yapacak G... var mı sende?”, “Biri çıkar senin (Hilal) kabasakalını yolar. Çaldığın parayla 24 saat bile hapiste yatamazsın. Bak bakalım cezaevinde de adam kullanabilecek misin?” ifadelerinin yer aldığı mesajları, Yavaş’ın halen kullandığı 0530’lu telefon hattından gönderdiği tespit edildi.

Sana yedirmem

Yavaş’ın Kesgin’e attığı, “Sapık hırsız velev ki ödemedin, evrakını senden alacak başkalarına veririm gene sana yedirmem” ifadeleriyle “senedi çek senet tahsilatçısı mafyaya vermekle mi tehdit ettiği?” sorusu akıllara geliyor. “Bu parayı sileceğim seninle uğraşacağım” ifadeleriyle yasal sürecin dışına çıkarak Kesgin’e tehditler savuran Yavaş’ın, “Yarın tüm belgeleri Murat’a veriyorum ve devreden çıkıyorum. Bununla da kalmayacak” dediği Murat ismi ise merak konusu oldu.

Lan Neco...

Yavaş’ın mesajları arasında Baro, Gazi Üniversitesi, savcılıklar, Milli Savunma Bakanlığı ve vergi dairelerine dilekçe yazarak şikayet edeceğini belirterek, “Bu hafta hapse girmezsen ben de bir şey bilmiyorum” diyerek tehditlerine devam etmiş. “Duyduğuma göre seni bu hafta öpeceklermiş” mesajının ardından, sürekli uykularının kaçtığını belirten Yavaş, “Sabır mabır kalmadı sahtekar. Hayatın kayıyor sen bittin bittin” diyerek tehdit ettiği Kesgin’e “Tüm barolara yazı yazdırıyorum. Hukuk kim sen kim. Adliyeye gitsen gitsen yargılanmaya gidersin sahtekar hırsız, anandan emdiğin süt burnundan gelecek. Sen daha beni tanımamışsın. Seni içeri attırıp sürüm sürüm süründürmezsem bana da Mansur demesinler. Yarın Abbas’la görüşüp çözmezsen bunun hesabını çok kötü vereceksin unutma maliye canına okuyacak versene lan paramı. Paramı ver sahtekar hırsız paramı ver lan. Lan Neco paramı ver çıldırtma lan beni hâlâ aptal kafan basmıyor paramı YE-DİR-MEM, Yİ-YE-MEZ-SİN” diyerek sürekli hakaret ve tehditler savuruyor.