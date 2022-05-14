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Spor Lampard, Fener'in 'Rüzgar Adamı'na göz dikti!
Spor

Lampard, Fener'in 'Rüzgar Adamı'na göz dikti!

Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda oldukça beğenilen Osayi Samuel, Lampard'ın isteğiyle Everton'un da transfer listesine eklendi. Premier Lig ekibi ligde kalırsa resmi teklifi iletecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 10:50:00 -
Lampard, Fener'in 'Rüzgar Adamı'na göz dikti!

Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda oldukça beğenilen Osayi Samuel, Lampard'ın isteğiyle Everton'un da transfer listesine eklendi. Premier Lig ekibi ligde kalırsa resmi teklifi iletecek.

Fenerbahçe'de bu sezon sağ beke geçtikten sonra performansı daha da artan Osayi Samuel, kimi otorilere göre şu anda ligin en iyi sağ bek performansını gösteriyor.

Hızı ve enerjisiyle oynadığı maçlarda 'rüzgar adam gibi' hem hücumda hem de savunmada takımına katkı sağlayan Nijeryalı futbolcu için Premier Lig ekibi Everton devreye girebilir.

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren mavi-beyazlılar küme düşme hattının 2 puan üstünde bulunurken, (bir maçı eksik) işler yolunda giderse yaşlanan Coleman'ın yerine Osayi Samuel'i monte edecek.

 

Lampard beğendi
Lampard'ın bizzat beğendiği isimlerden olan Osayi için Fenerbahçe'nin iyi bir kazanç elde etmek istediği öğrenilirken, başarılı oyuncunun piyasa değeri şu anda 6 milyon euro olarak biliniyor. Everton, lig bittikten sonra Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Öte yandan Osayi Samuel bu sezon toplam 42 maçta forma giyerken 2 gol 5 asistle takımına katkı sağladı.

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