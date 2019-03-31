Lakers’ta LeBron James sezonu kapadı Los Angeles Lakers’ın yıldız basketbolcusu LeBron James’in kasığındaki sakatlığından dolayı sezonu kapattığı açıklandı.

Los Angeles Lakers’ın yıldız basketbolcusu LeBron James’in kasığındaki sakatlığından dolayı sezonu kapattığı açıklandı.

Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers’ta LeBron James şoku yaşanıyor. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, James’in kasık bölgesindeki sakatlığından dolayı sezonun geri kalanında oynatılmayacağı duyuruldu. Lakers sağlık ekibinin açıklamasına göre, yıldız basketbolcuyu dinlendirilerek iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefledikleri belirtildi.

Bu sezon 55 karşılaşmada görev alan 34 yaşındaki basketbolcu, 27.4 sayı, 8.5 ribaund ve 8.3 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Lakers ise ligde 34 galibiyet alırken, 42 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Yıldız basketbolcunun New Orleans ve Oklahoma City maçlarında takımla birlikte seyehat edeceği de ifade edildi.

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