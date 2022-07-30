Laikçilerden hem camiye hem de "Dinlere inanmıyorum" diyen şarkıcıya zulüm! İmama zorla cenaze namazı kıldıracaklar
67 yaşında hayatını kaybeden pop şarkıcısı İlhan İrem, hayatını kaybetti. Laikçilerin "Dinlere inanmıyorum" diyen şarkıcının cenazesini, Bebek Camii'nden kaldıracağı öğrenildi.
yeniakit.com.tr
Pop şarkıcısı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. İrem, böbrek yetmezliği teşhisiyle diyaliz tedavisi görüyordu.
Cenazesi Bebek Camii'nden kaldırılacak
İlhan İrem'in cenazesi yarın saat 09.00'da Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınarak 12.00 de AKM'de düzenlenecek törene getirilecek.
Ardından Bebek Camii'nde İkindi namazına müteakip düzenlenecek cenaze törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
"Dinlere inanmıyorum" demişti
14 Ocan 2010 yılında Milliyet gazetesine röportaj veren İlhan İrem, "İnancım kainatın sonsuz güzelliğine ve büyüsüne. Dinlere inanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
2018 yılında yine İrem, aynı ifadelerini tekrar ederek sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.