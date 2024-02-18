Laikçi vicdansızlık Kazakistan'da pes etmedi!

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Kazakistan'da 28 Şubat zulmü devam ediyor...

Başörtüsüyle okula gitmek dünyada neredeyse her yerde serbest iken, Fransa'da zaman zaman bazı okul türlerinde yasaklanıyor. Hollanda, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde yüzü kapatan burka türü giyecekler yasak. Tunus'ta okullardaki başörtüsü yasağı 2011'de kaldırıldı. Türkiye'de ise Ak Parti'nin 11.yılında başörtü serbest bırakılmıştı. 7 Şubat 2008'de TBMM, kadınların başörtüsü takamaması durumunda birçok kadının eğitim alamadığını vurgulayarak, kadınların Türk üniversitelerinde başörtüsü takmasına izin veren anayasa değişikliğini kabul etti. Ancak AYMdüzenlemeyiiptal etti. 2013'te kamu kurumlarında başörtüsü yasağı bir kararname ile kaldırıldı. Liselerde başörtüsü takma yasağı ise 2014'te kaldırıldı.



Kazakistan farklı âlemde



Kazakistan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olsa da kız öğrencilerin okulda başörtüsü takmasına yasak getiren nadir ülkelerden biri. İslam dünyasında başörütüsünü okulda yasaklayan bir ülke yok. Kazakistan'da 2016 yılında uygulamaya giren yasak, bazı dindar ailelerin çocuklarının anayasal eğitim hakkını savunma çabası nedeniyle halen tartışılıyor. Bu tartışma aynı zamanda Kazakistan'daki kimlik arayışını yansıtıyor. Ülke yönetimi İslam'a bağlılığını ortaya koyarken, Sovyet döneminden kalma kuralları gevşetme konusunda hala isteksiz.



Rusya'da bile kalktı, daha neyi bekliyorsunuz?



Oysa Rusya'daki okullarda başörtüsü yasak değil! Kazakistan'da Müslüman nüfus çoğunlukta. 2022 nüfus sayımına göre nüfusun yüzde 69'u kendini Müslüman olarak tanımlıyor. Ancak başka araştırmalara göre dindar Kazakların üçte birinden azı kendini koyu dindar olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de İslam'a bağlılığını açıkça ifade ediyor. Oysa Kazakistan Türkiye gibi anayasal olarak laik bir ülke. Sovyet Birliği döneminde ülkede birkaç düzine olan cami sayısı şimdi neredeyse üç bine ulaştı. Ancak Sovyet döneminde dini işlere müdahale eden kurumun yerini, Kazak kültürüne ve laik devlet ilkelerine uygun geleneksel bir İslam versiyonunu teşvik etmekle görevli devlet destekli bir kurum olarak Kazakistan Müslümanlarının Ruhani İdaresi (DUMK) aldı. Kazak hükümeti din üzerindeki kontrolü bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor. Araştırmacılar 2005 yılından bu yana Kuzey Kafkasya, Afganistan-Pakistan bölgesi ile Suriye ve Irak'taki İslamcı hareketlerin etkisiyle ülkede aşırı dinciler tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarının arttığına dikkat çekiyor.