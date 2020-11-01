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Gündem Laikçi özgürlüğün sonu Şeyma Subaşı'yı bu hale getirdi!
Gündem

Laikçi özgürlüğün sonu Şeyma Subaşı'yı bu hale getirdi!

“Batıda ne görürsen al, isterse içinde necaset olsun önemli değil” şeklindeki laikçi özgürlük söylemi sonunda insanları ruhsuz birer psikopata dönüştürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:57:00 - 2020-11-01 20:00:04
Laikçi özgürlüğün sonu Şeyma Subaşı'yı bu hale getirdi!

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin acısı sürerken, Türkiye enkaz altından gelecek bir umut için yüreği ağzında beklerken 'kokuşmuş mahalle' olarak tabir edilen magazin dünyasında bir skandal daha yaşandı. Sosyal medyada yaptığı iğrenç paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Şeyma Subaşı, hem İzmir'de yaşanan acıya saygı göstermedi, hem de koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.

Türkiye, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan, hayatını kaybeden, hastanede tedavi altında olan, sokakta çadırlarda korka korka sabahlayan vatandaşlarımızın acısına saygı göstermeyen bazı kimseler, 'Cadılar Bayramı' diye adlandırılan sözde Amerikan 'bayramını' kutladı.

Bu isimlerden biri de, yaptığı iğrenç paylaşımlarla zaman zaman gündem olan ve tepki çeken Şeyma Subaşı oldu.

İzmir'deki felaketin acısı sürerken Subaşı, sabaha kadar 'Cadılar Bayramı'nı kutladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de hiçe sayan Subaşı'ya, sosyal medyada "Şeyma, psikopat bir canlı türüdür." şeklinde tepki gösterildi.

Sosyal medyadan yağan tepkilere rağmen paylaşımlarını devam ettirmesi de ayrıca tepki çeken Şeyma Subaşı'nın gelen tepkilere daha fazla dayanamayıp hesabını gizlediği görüldü.

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