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Gündem Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu
Gündem

Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu

Laikçi Kemalistlere 2 bin 500 liradan M. Kemal kitabı satarak tarihin en büyük 'tokatçılığına' imza atan ve kamuoyunca 'Tosuncuk' olarak bilinen Yılmaz Özdil, provokatif bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 01:55:00 -
Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu

 yeniakit.com.tr 

29 Nisan Perşembe akşamı başlayan 'tam kapanma' süreci kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Müptezel çevreler, alkol telaşına düşerken, düne kadar 'tam kapanma' isteyip, bugün buna itiraz ederek, ısrarla muhalefet yapmak isteyenler ise provokatif paylaşımlarda bulunuyor.

İşte Laikçi Kemalistlerin 'en aydını'

Laikçi Kemalistlere, yazdığı M. Kemal kitabını 2 bin 500 liradan satarak cebini dolduran Sözcü yazarı da kendince tam kapanmaya karşı provokatif bir paylaşım yaptı. 

Ne anlatırsa sorgulamadan inanan kitlesine seslenen Özdil, insanların en temel ihtiyacı ile berberleri kıyasladı. Özdil, buram buram provokasyon kokan mesajında, temel ihtiyaç tedariki sağlayan işletme gruplarını bir bir sıralarken, sözü berberlere getirdi:

"Sayfiye beldesindeyim, banka açık, market açık, manav kasap balıkçı açık, tatlıcı dondurmacı mezeci açık, kafe satış yapıyor, restoran paket satışı yapıyor, mandıra açık, şarküteri açık, berber kapalı, demek berberin başının altından çıkıyormuş her şey!"

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