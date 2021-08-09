Laik kafa aradığını 5 bin yıl öncesinde buldu! Sevinçten dört köşe oldular

Laik kafa aradığını bundan tam 5 bin yıl önce Anadolu'da kurulduğu iddia edilen ilk laik devlette buldu. Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Bilim programında bu akşam dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Programa Arslantepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi ile Arslantepe Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal katıldı.

Yayın sırasında Anadolu’da kurulan ilk devletler ve bürokratik işleyişleri konuşulurken Anadolu devletleri ile Sümerler arasındaki fark gündeme geldi.

Doç. Dr. Balossi’nin anlatımına göre Sümerler din temelli bir devlet yapılanmasına giderken Anadolu’daki devlet ve devletçiklerin tarihte ilk kez laik bir yapıyla işlediğini belirterek "Dünyada ilk kez bu topraklarda kuruldu" dedi.

Fatih Altaylı da bu sözlerin ardından “O zaman dünya tarihinde ilk” diyerek bu noktaya vurgu yaparken Balossi de bu sözleri onayladı.

Erdal'ı sosyal medya paylaşımları ele verdi

Arslantepe Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal'ın da sosyal medya paylaşımları nasıl bir zihin yapısına sahip olduğunu gösteriyor.

Karanlık Oda dört köşe oldu

Laik devletin ilk Anadolu'da kurulduğu iddiasına sevinen karanlık oda haberi "Bu sözler en çok Türkiye’deki dincileri üzecek" başlığı ile duyurdu.