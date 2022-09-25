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Yerel Lağımdan uyuşturucu çıktı
Yerel

Lağımdan uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu operasyonu sırasında ekiplerden kaçan şahıs, üzerindeki kokaini lağıma attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 12:34:00 -
Lağımdan uyuşturucu çıktı

İstanbul'da Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler bu esnada, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Polisin kendisine yaklaştığını gören şahıs koşarak kaçmaya başladı. Kovalamacada şahıs, sokaktaki bir lağım mazgalına üzerindeki uyuşturucuları attı.

Bir süre sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 685 lira ve müşterileriyle iletişim kurmak için kullandığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

Şahsın gözaltına alınmasının ardından Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mazgalda çalışma yapmaya başladı.

Lağım mazgalını kaldıran polis ekipleri, içerisinde satışa hazır 19 adet kokain maddesi buldu.

Torbacı, adli makamlarca serbest bırakıldı Polis ekiplerinin gösterdiği gayret cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ele geçirilenlerle birlikte emniyete götürülen torbacı İsmail Ç. ifadesi alınarak, hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen torbacı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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