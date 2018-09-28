La Liga'da Enes Ünal fırtınası! Real Valladolid Levante...
Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid kendi sahasında Levante'yi konuk etti. Ev sahibi Valladolid sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.28 Eylül 2018 Cuma 02:05
La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Real Valladolid, Jose Zorrilla Stadı'nda Levante'yı ağırladı.
ENES ÜNAL 90 DAKİKA SAHADA KALDI
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısına iyi başlayan Levante, 47. dakikada Sergio Postigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Real Valladolid, 50. dakikada Enes Ünal, 56. dakikada ise Nacho Martinez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Levante'de Nikola Vukcevic, 54. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Real Valladolid formasıyla geçen haftanın ardından bu maçta da fileleri havalandıran milli futbolcu Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı.
Ligde ilk galibiyetini alan Real Valladolid, 6 puanla 13'üncü sıraya yükseldi. Levante ise 4 puanla 17'nci sırada kaldı.
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