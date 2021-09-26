KYK’dan 32 yurt daha

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akit, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı mevcut yurt tesislerinin sayısı, yatak kapasitesi, devam eden yurt inşaatı, ihaleye çıkması beklenen yurt inşaatı ve yeni yurt proje sayılarına ulaştı.

Sayı her yıl artırılmış

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi verilerine göre 202 yılında 190 olan yurt sayısı 769’a yükseltilirken, yatak kapasitesi de buna bağlı olarak 182 bin 258’den 719 bin 597’ye çıkarıldı. Ayrıca 2002’de 75 il, 57 ilçede olan yurt dağılımı 81 il ve 241 ilçeye yükseltti. KKTC’de hiç yurt bulunmazken şimdi 5 adet yurt yapılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. Öte yandan; Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde birçok ilde yurt inşaatı yapımı da devam ediyor.

Projeleri hız kesmiyor

Bakanlık kaynaklarına göre 24 ilde toplam 61 bin 534 kapasiteli 32 yurdun inşası hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca 6 ilde 9 bin 533 kapasiteli ihale aşamasında olan yurt tesisleri de bulunuyor. 15 ilde 17 bin 999 kapasiteli proje çalışmaları devam eden yurt tesisleri var.

İşte son yatırımlar

2018 yılında 62 bin 310 yatak kapasiteli 76 adet yurt tesisi tesisi yapılırken, 2019 yılında 56 adet yurt tesisi 39 bin 212 yatak kapasiteli, 2020 yılında 50 adet yurt Tesisi 59 bin 273 yatak kapasiteli, 2021 yılında 35 adet yurt tesisi 55 bin 657 yatak kapasiteli yurt tesis edildi. 2018-2021 yılı toplamına bakıldığında 217 adet yurt tesisinde 216 bin 452 yatak kapasitesi bulunuyor.