KYK yurtlara başvuru ne zaman? GSB KYK yurt başvurusu başladı mı?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra 6-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri alındı. Üniversite tercihinde bulunan adaylar bir yandan başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yaparken bir yandan da üniversiteye yakın KYK yurtlarının olup olmadığını araştırdı. Barınma ihtiyacını Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurtlarından temin etmek isteyen adaylar 2020 KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağını da sorgulamakta. Üniversite tercihleri sona ermesiyle birlikte KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak, KYK yurt başvuruları hangi tarihte alınacak? Sorularının cevabı merak edilirken, YÖK üniversitelerin açılış tarihinin 1 Ekim’den sonra yapılacağını duyurdu.

KYK yurt başvurusu ne zaman?

Üniversite tercih ve yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı ortalarında açıklanması beklenirken, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasındaki süreç KYK yurt başvurularının yapıldığı süreç olacaktır. GSB KYK yurt başvurularının Ağustos ayının sonu ya da Eylül ayının başı olarak açıklaması bekleniyor.

Yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK şurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanmakta. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresi üzerinden gerçekleştirilmekte. E devlet üzerinden KYK yurt başvurusu yapmak için tıklayınız

KYK yurt ücretleri ne zaman ödenir?

KYK yurtlarında kalmaya hak kazananlar ilk kayıt ücreti ödendikten sonra KYK yurt ücreti ödemeleri her ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar yapılmaktadır.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri aylık yurt ücreti 200 TL olurken, standart KYK yurt ücreti aylık 215-340 TL arasında değişiklik söz konusu olmuştu. Kıbrıs’taki KYK yurt ücreti ise aylık 400 TL idi.

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