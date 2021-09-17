Merakla beklenen KYK sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından KYK sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Sonuçların açıklanmasıyla pek çok kişi yedek listenin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KYK yedek listesi ne zamana belli olur?

KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanır?

Yedek liste; KYK yurt sonuçlarında ismi çıkan ancak kayıt yaptırmayanların yerine kayıt yaptırabilecekleri ifade ediyor.

Asil listedekiler yurt kayıtlarını yaptırabiliyor. Yedek listede yer alanlar ise sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. KYK yedek listesini E devlet üzerinden öğrenmeniz mümkün.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT ASIL YEDEK LİSTE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ