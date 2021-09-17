KYK yurt ücretleri nereye yatıyor? KYK yurt kayıt ücretleri nereye yatırılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2021-2022 öğretim yılı KYK yurt başvuruları 5-12 Eylül tarihleri arasında yapıldı. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler 2022 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 KYK yurt sonuçlarını e devlet üzerinden açıklandığını duyurdu. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler KYK yurt sonuçlarını e devlet üzerinden sorgulayabilmekte.

KYK yurtlarına kayıtlar ne zamana kadar yapılacak?

2021 2022 KYK yut kayıt tarihi. Yurt kayıt işlemleri 19 Eylül Pazar günü sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 19 Eylül Pazar günü saat 22.45'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurtlarda barınacak öğrencilerin yurt kayıtlarını tamamlamaları için ilk kayıt ücretini ödemeleri ve e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemini tamamlamaları gerekiyor.

KYK yurt kayıt ücretleri nereye yatacak?

Öncelikle KYK yurt ilk kayıt ücreti ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılacak?

Kesin kayıt için taahhütname onayı şart! İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 19 Eylül Pazar günü saat 22.45’e kadar e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/Yurt Kayıt İşlemleri linkine tıklayıp taahhütname onayı vererek tamamlaması gerekiyor.

KYK yurt yedek yerleştirme var mı?

KYK yurtları için yedek yerleştirmeler devam edecek. Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK yurt ücretleri 2021 2022

KYK yurt oda fiyatları kaç para? KYK yurtlarında kalacak öğrenciler KYK yurt fiyatlarını sorguluyor. İşte KYK yurt barınma fiyat listesi:

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390