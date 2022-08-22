KYK yurt ücretleri güncel | 2022 özel yurt ücretleri ne kadar İstanbul Ankara İzmir Eskişehir Bursa yurt ücretleri:

Üniversite kayıt işlemleriyle birlikte hangi ilde, ilçede burs ücretlerinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, KYK yurt ücretleri belli oldu mu? İstanbul Ankara yurt ücretleri belli oldu mu?

KYK yurt ücretleri | 2022 özel yurt ücretleri ne kadar İstanbul Ankara İzmir Eskişehir Bursa yurt ücretleri:

KYK yurt ücretleri ve başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Yurt başvurularının eylül ayında başlaması bekleniyor. Bilindiği gibi temmuz ayında pek çok kalemde artış yaşandı. Bu sebeple KYK yurt ücretlerinin aylık 500 ila 800 TL arasında değişmesi bekleniyor.

Özel yurt fiyatları ise il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Ayrıca özel yurtlardaki imkanlar, oda tercihleri de fiyatları yakından ilgilendiriyor. Özel yurt fiyatlarının yıllık 20 bin ile 80 bin TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.