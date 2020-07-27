Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi KYK yurtlarına nasıl nereden başvuru yapılacağını, devlet yurdu ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

KYK yurt ücretleri 2020 2021

Üniversite tercihlerinin belli olmasıyla KYK yurt kayıtlarının başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK yurt kayıtları 19-26 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

Veliler ve öğrenciler başvuru tarihleri kadar yurt ücretlerini de merak ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL olarak ve K.K.T.C’de bulunan yurtların aylık ücreti 300 TL olarak belirlenmişti. Bu sene de rakamların çok fazla değişmeyeceği düşünülüyor.

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri

Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır.

Güvence bedeli nedir?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri:

Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret alınır.

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

Güvence bedeli tutarı, Genel Müdürlükçe tespit edilir. İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. O öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından az ise güvence bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar güvence bedeli tutarından fazla ise tutarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini tamamlamadığı ya da verdiği zararı ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları, talep halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden güvence bedeli talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.

Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

Devlet koruması altında olan öğrenciler.

Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

Şehit/Gazi çocukları ve gaziler,

Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenecektir

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.