KYK yurt başvurusunda bulunan pek çok kişi oda fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi ilde KYK yurdu aylık ne kadar? İstanbul Ankara İzmir KYK yurt ücreti

KYK yurt ücreti ne kadar aylık kaç para?

KYK yurt başvuru işlemleri 12 Eylül 23.59’da sona erecek. KYK yurt başvurusu yapan ve sonuçları merak edenler aylık ücretler hakkında da bilgi almak istiyor. KYK yurtlarında fiyatlar şehir ve oda tipine göre değişiyor. KYK yurtlarında 6 ayrı yurt tipi bulunuyor. Söz konusu kategoriye göre de fiyatlar değişiklik gösteriyor. Ayrıca KYK yurduna yerleşenler bir kereye mahsus depozito ödüyor.

Yurt tipi KYK aylık ücret Depozito ücreti

1.Tip KYK yurtları 230 TL 314 TL

2.Tip KYK yurtları 250 TL 342 TL

3.Tip KYK yurtları 290 TL 396 TL

4.Tip KYK yurtları 322 TL 444 TL

5.Tip KYK yurtları 360 TL 492 TL

6.Tip KYK yurtları 390 TL 533 TL

Kıbrıs KYK yurtları 500 TL 683 TL