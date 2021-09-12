  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bacağı parçalandı! Feci olay
Kaçak sigara taşıyan otobüs firmasına baskın
Japon ve Vietnam arasında kritik anlaşma
Meksika'da felaket: Kayalar evin üstüne düştü!
Eğitim KYK yurt ücreti ne kadar aylık kaç para?
Eğitim

KYK yurt ücreti ne kadar aylık kaç para?

KYK ücreti güncel 2021-22 | KYK yurt başvuru işlemlerinin sona ermesine kısa bir zaman kaldı. Başvuru yapan adaylar ise KYK yurt ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. KYK yurtları oda fiyatları | KYK yurtları aylık ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-09-12 09:49:00 -
KYK yurt ücreti ne kadar aylık kaç para?

KYK yurt başvurusunda bulunan pek çok kişi oda fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, hangi ilde KYK yurdu aylık ne kadar? İstanbul Ankara İzmir KYK yurt ücreti

KYK yurt ücreti ne kadar aylık kaç para?

KYK yurt başvuru işlemleri 12 Eylül 23.59’da sona erecek. KYK yurt başvurusu yapan ve sonuçları merak edenler aylık ücretler hakkında da bilgi almak istiyor. KYK yurtlarında fiyatlar şehir ve oda tipine göre değişiyor. KYK yurtlarında 6 ayrı yurt tipi bulunuyor. Söz konusu kategoriye göre de fiyatlar değişiklik gösteriyor. Ayrıca KYK yurduna yerleşenler bir kereye mahsus depozito ödüyor.

Yurt tipi                                KYK aylık ücret                  Depozito ücreti

1.Tip KYK yurtları             230 TL                                  314 TL

2.Tip KYK yurtları             250 TL                                  342 TL

3.Tip KYK yurtları             290 TL                                  396 TL

4.Tip KYK yurtları             322 TL                                  444 TL

5.Tip KYK yurtları              360 TL                                  492 TL

6.Tip KYK yurtları             390 TL                                  533 TL

Kıbrıs KYK yurtları            500 TL                                  683 TL

KYK yurt ilk taksit ödeme ne zaman başlayacak?
KYK yurt ilk taksit ödeme ne zaman başlayacak?

Eğitim

KYK yurt ilk taksit ödeme ne zaman başlayacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay