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KYK yurt ücreti aylık ne kadar | KYK yurt ücreti her ay mı ödenecek?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler şimdi de KYK yurt ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. KYK yurt kayıtları e devlet üzerinden yapılacak. KYK yurt kaydı için Ziraat Bankası’na KYK ilk kayıt ücreti yatırılmak zorunda. KYK ilk kayıt ücretini yatıranlar e devlet üzerinden taahhütname doldurup onaylamak zorunda. Peki KYK yurt ücreti aylık ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman ve nasıl ödenir? KYK yurt ücretleri ne kadar 2019. İşte KYK yurt ücreti son ödeme tarihine ilişkin haberimizin detayı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:17
KYK yurt ücreti aylık ne kadar | KYK yurt ücreti her ay mı ödenecek?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler şimdi de KYK yurt ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. KYK yurt kayıtları e devlet üzerinden yapılacak. KYK yurt kaydı için Ziraat Bankası’na KYK ilk kayıt ücreti yatırılmak zorunda. KYK ilk kayıt ücretini yatıranlar e devlet üzerinden taahhütname doldurup onaylamak zorunda. Peki KYK yurt ücreti aylık ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman ve nasıl ödenir? KYK yurt ücretleri ne kadar 2019. İşte KYK yurt ücreti son ödeme tarihine ilişkin haberimizin detayı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yurt başvuru süreci 26 Ağustos Pazartesi günü sona ermesinden sonra 2019-2020 KYK yurt başvuru sonuçları merakla bekleniyordu. 2019 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK yurt başvuru sonuçları sonuc.kyk.gov.tr üzerinden öğrenilmekte.

KYK yurt ücretleri ne kadar? 

Yurtların ücretleri, standartlarına göre aylık 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor. 

KYK yurt ücretleri ne zaman ve nasıl ödenir? 

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

KYK yurt güvence bedeli nedir?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır. Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 20:17
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