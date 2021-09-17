KYK yurt taahhütname onaylanmazsa ne olur? KYK yurt taahhütname nedir ne yazıyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurularını 6-12 Eylül tarihleri arasında kabul etti. KYK yurtlarında kalma şartlarını yerine getiren öğrenciler incelemeler sonucunda KYK yurtlara yerleşme hakkına sahip olmakta. GSB KYK yurt sonuçlarını 16 Eylül’d e devlet üzerinden açıkladı. KYK yurt sonuçlarına göre yurtlarda kalmayı hak eden öğrenciler KYK yurtlarna kayıt yaptırmak için ilk önce KYK yurt ilk kayıt ücretini Ziraat Bankası’na yatırmaları gerekiyor. KYK yurdunda kalmayı kabul eden öğrenciler bu defa da e devlet üzerinden KYK yurt taahhütname oaylamaları gerekiyor. taahhütname onaylanmamış olan öğrenciler KYK yurtlarında kalmaya hak kazanamıyor.

Taahhütname nedir? Taahhütname içeriği sade ve sadece bahsi geçen konu üzerinden hazırlanarak oluşabilecek sorunların kabul edilmesi konusunda kişi ya da yetkili tüzel kişinin tarih atılmak kaydı ile imzaladığı evraktır. KYK yurduna ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir.

KYK yurt taahhütname nedir ne yazıyor?

Taahhütname onayı yurda kaydı yapılacak öğrencinin belirli kuralları kabul ettiğini gösteren belge olarak isimlendirilebilir. E-devlette Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasındaki “Ücretsiz Yurt İnterneti Öğrenci Taahhüt İşlemleri” isimli sayfadan taahhüt işlemlerinizi yapabilir ve KYK wifi şifresi oluşturabilirsiniz.

KYK yurt taahhütname onayı için tıklayın

KYK yurt kayıt belgeleri neler?

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

• Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

• Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

•Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

KYK yurt ücretleri 2021

KYK yurt oda fiyatları kaç para? KYK yurtlarında kalacak öğrenciler KYK yurt fiyatlarını sorguluyor. İşte KYK yurt barınma fiyat listesi:

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390