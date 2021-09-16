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Eğitim KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı
Eğitim

KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK yurt sonuçları açıklandı mı? Üniversite öğrencileri geçtiğimiz hafta e devlet üzerinden yurt başvurusu yaptı. Başvuru yapanlar sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Yurt sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-16 00:16:00 -
KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

Bilindiği gibi koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları alınmadı. Aşılamada gelinen noktayla birlikte yüz yüze eğitime geçildi ve yurt başvuruları alındı. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK yurt başvuruları 12 Eylül’de sona erdi. Yurt başvurusu yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihi merak bekliyor. Tarihlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Sonuçlar KYK’nin resmi web sitesinden yayımlanacak?

KYK YURT SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt ücreti güncel

Yurt ücretleri il, ilçe ve oda standartlarına göre farklılık gösteriyor.

Yurt tipi                                KYK aylık ücret                  Depozito ücreti

1.Tip KYK yurtları             230 TL                                  314 TL

2.Tip KYK yurtları             250 TL                                  342 TL

3.Tip KYK yurtları             290 TL                                  396 TL

4.Tip KYK yurtları             322 TL                                  444 TL

5.Tip KYK yurtları              360 TL                                  492 TL

6.Tip KYK yurtları             390 TL                                  533 TL

Kıbrıs KYK yurtları            500 TL                                  683 TL

KYK yurt kayıt işlemleri için hangi belgeler gerekli?

1.Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge), 

• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

 • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

 • Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

 • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge) 

• Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı) 

•Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge) 

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,

 3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, 

4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

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