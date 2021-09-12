Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları alınmamıştı. Bu yıl ise üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak. Yerleştirme sonuçlarının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrilmişti. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuruları hafta başında alınmaya başladı. Adaylar 12 Eylül 23.59’a kadar e devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, “Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar TC kimlik numaraları ve e devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabilir. E devlette belirtilen adımlar takip edildikten sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

KYK YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtilmedi. Ancak yurt sonuçlarının başvurular sona erdikten bir hafta sonra açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçları sonuc.gsb.gov.tr adresinden açıklanacak.