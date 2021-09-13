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Eğitim KYK yurt sonuçları | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KYK yurt sonuçları | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuç ekranı | KYK yurt başvuruları 12 Eylül saat 23.59’da sona erdi. Yurt başvurusu yapanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları | KYK yurt sonuç ekranı

Yeniakit Publisher
2021-09-13 19:48:00 -
KYK yurt sonuçları | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencileri geçtiğimiz hafta başlayan KYK yurt başvurularını tamamladı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman hangi gün açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurtları sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuruları 12 Eylül saat 23.59’da sona erdi. Yurt başvurusu yapanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise açıklanmadı. Yurt sonuçlarının önümüzdeki iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın web sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

KYK YURT SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt ücreti ne kadar?

Yurt tipi                                KYK aylık ücret                  Depozito ücreti

1.Tip KYK yurtları             230 TL                                  314 TL

2.Tip KYK yurtları             250 TL                                  342 TL

3.Tip KYK yurtları             290 TL                                  396 TL

4.Tip KYK yurtları             322 TL                                  444 TL

5.Tip KYK yurtları              360 TL                                  492 TL

6.Tip KYK yurtları             390 TL                                  533 TL

Kıbrıs KYK yurtları            500 TL                                  683 TL

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