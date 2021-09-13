Üniversite öğrencileri geçtiğimiz hafta başlayan KYK yurt başvurularını tamamladı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman hangi gün açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurtları sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları | KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuruları 12 Eylül saat 23.59’da sona erdi. Yurt başvurusu yapanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ise açıklanmadı. Yurt sonuçlarının önümüzdeki iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın web sitesi ile e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

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KYK yurt ücreti ne kadar?

Yurt tipi KYK aylık ücret Depozito ücreti

1.Tip KYK yurtları 230 TL 314 TL

2.Tip KYK yurtları 250 TL 342 TL

3.Tip KYK yurtları 290 TL 396 TL

4.Tip KYK yurtları 322 TL 444 TL

5.Tip KYK yurtları 360 TL 492 TL

6.Tip KYK yurtları 390 TL 533 TL

Kıbrıs KYK yurtları 500 TL 683 TL