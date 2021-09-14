KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK yurt yerleştirme sonuçları sonuc.gsb.gov.tr

KYK yurt başvuru sonuçları KYK yurt başvurusunda bulunan binlerce öğrenci tarafından merak konusu. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirdi. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra üniversiteyi okuyacakları illerde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen binlerce öğrenci daha ucuz ve daha kaliteli olmasının yanında daha güvenli olan KYK yurtlarını tercih etti. KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencileKYK yurt başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yaptı.

KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt yerleştirme sonuçları açkılandı mı? 2021 KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak KYK yurt başvuru sonuçları açıklamasını beklemeye koyuldu. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların başvuruların tamamlanacağı 13 Eylül sonrası açıklanması bekleniyor. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yurt başvuru sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir. KYK yurt sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte.

KYK yurt sonuçları için tıklayın

KYK yurt başvuru sonuçları e devlet için tıklayın

KYK yurt kayıt tarihleri belli oldu mu?

KYK yurt kayıt tarihleri henüz belli olmadı. KYK başvuru sonuçlarının açkılanmasından sonra KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenciler için KYK yurt kayıt tarihleri de başlamış olacak. KYK burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

KYK yurt kaydı nasıl yapılacak?

KYK yurt kayıt tarihi ile KYK yurt kayıtları nasıl yapılacağı sorgulanmaya başlandı. KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz KYK yurt kayıt tarihleri de netlik kazanmış olacak. KYK yurt kayıtları nasıl yapılır? İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini KKY tarafından açıklanan tarihler arasında yapması gerekiyor. Açıklanan tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, açıklanan tarihlerde KYK yurtlarında kalmaya başlayacak. E devlet KYK yurt kayıtları için tıklayın

KYK yurdu kayıtları için gerekli belgeler neler?

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu

KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

Yurt ücretleri ne zaman ödeniyor?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59’a ödenmelidir.