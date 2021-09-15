KYK yurt sonuçları 2021 sonuc kyk gov tr KYK yurt başvuru yerleştirme sonuçları sorgula

KYK yurt başvuru sonuçları 2021 açıklandı mı? ÖSYM tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir üniversitenin 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerine kayıt hakkı yaptırmaya hak kazanan öğrenciler üniversite kayıt tarihleri olarak açıklanan 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. Üniversite kayıtları ile birlikte kazandıkları üniversitenin bulunduğu ildeki KYK yurtlarına ilişkin KYK yurt başvurusunda bulundu. KYK yurt başvuruları 6 Eylül tarihinde başladı ve 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar sürdü. KYK yurt başvuruların sona ermesiyle birlikte KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? KYK başvuru urt sonuçları nereden açıklanacak? gibi sorular da sorulmaya başlandı.

KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021?

2021 KYK yurt başvuru yerleştirme sonuçları erişime açıldı mı? KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. KYK sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

KYK yurt başvurusu sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK sonuc.gsb.gov.tr KYGM üzerinden (KYK yurt sonuçları için tıklayın) ve e devlet KYK yurt sonuçları üzerinden öğrenilebilecek. (a devlet KYK yurt başvuru sonuçları için tıklayın) 2021 KYK yurt başvurusu sonuçlarına göre KYK yurdu çıkanlar listesi e devlet üzerinden açıklanmakta.

Dikey geçiş yapanlar KYK yurt başvurusu ne zaman?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak.

KYK yurt kayıt tarihleri belli oldu mu?

KYK yurt kayıt tarihleri henüz belli olmadı. KYK başvuru sonuçlarının açkılanmasından sonra KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenciler için KYK yurt kayıt tarihleri de başlamış olacak. KYK burs başvurularının ise Ekim ayında alınması planlanıyor.

KYK yurt kayıtları nasıl yapılacak?

KYK yurt kayıt tarihi ile KYK yurt kayıtları nasıl yapılacağı sorgulanmaya başlandı. KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz KYK yurt kayıt tarihleri de netlik kazanmış olacak. KYK yurt kayıtları nasıl yapılır? İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini KKY tarafından açıklanan tarihler arasında yapması gerekiyor. Açıklanan tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, açıklanan tarihlerde KYK yurtlarında kalmaya başlayacak. E devlet KYK yurt kayıtları için tıklayın

KYK yurdu kayıt için gerekli belgeler neler?

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu

KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

Yurt ücretleri ne zaman ödeniyor?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59’a ödenmelidir.