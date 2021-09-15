KYK yurt sonuçları 2021 KYK yurt başvuru sonuçları | 2021 KYK yurdu başvuru tercih yerleştirme sonucu e devlet sorgulama

KYK yurt başvurusu yapan bilerce öğrenci zorlu bir süreçten geçti. 26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2021 YKS sınavı sonuçları 28 Temmuz 2021 tarihde açıklandı. YKS yerleştirme sonuçlarından sonra 5-20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihleri yapıldı. 31 Ağustos’ta YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı elde eden adaylar için üniversite kayıt tarihleri de başlamış oldu. Üniversiteye geçmenin hayalini kuran adaylar tercihlerinin sonuçlarına göre üniversiteye kayıt tarihleri açıklanı.

2021 KYK yurt başvurusu sonuçları

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapıldı. Üniversite kayıtlarına paralel olarak KYK yurt başvuruları da erişime açıldı. KYK yurt başvuruları 6 Eylül’de alınmaya başlandı. KYK yurt başvuru işlemleri 12 Eylül 2021, saat 23,59'da sona erdi. e-Devlet üzerinden KYK yurt başvurusunda bulunan binlerce öğrenci KYK yurt başvuru sonularını açıklanmasını beklemeye koyuldu. Dedik ya KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler bir hayli zor süreçten geçerek KYK yurt başvurularını gerçekleştirdi.

KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021?

2021 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması için DGS yerleştirme sonuçları bekleniyordu. ÖSYM 2021 DGS yerleştirme sonuçlarını 14 Eylül’de açıkladı. DGS yerleştirme sonuçlarına göre DGS kayıtları alınacak. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. DGS kayıtlarıyla kayıt yaptıracak öğrenciler de KYK yurt başvurusunda bulunacak. GSB Kredi ve Yurtları krumu Genel Müdürlüğü KYK yurt sonuçlarını DGS öğrencilerinin KYK yurt başvurusunu tamamladıktan sonra mı açıklanacağı ya da DGS KYK yurt başvurularının yapılmadan önce mi açıklayacağı merak konusu. KYK yurt sonuçlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

2021 KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak ve öğrenciler e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla sonuçları öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları için tıklayın

KYK yurt ücretleri

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444