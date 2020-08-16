KYK yurt KYK burs başvurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) maddi imkanı olmayan üniversite eğitimine başlayan ihtiyaç sahibi öğrencilere her yıl KYK burs ve kredi imkanı sunmakta. Üniversite okuyacak öğrenciler kayıt yaptıracakları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurtlarında kalmak için ise yine Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü tarafından açıklanan tarihlerde KYK yurt başvurusunda bulunmakta. KYK yurtları için tıklayınız

KYK yurt başvuruları ne zaman?

Kredi Yurtlar Kurumu- KYK yurt başvuruları son dakika araştırılan konular arasında. KYK yurt başvurusunda bulunacak öğrenciler KYK yurt başvuruları 2020 ne zaman başlıyor? Sorusunun cevabını sorgulamakta. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Üniversite tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra KYK yurt başvurularının alınması söz konusu olacak. 2020 KYK yurt başvurularının Ağustos ayı sonlarına doğru ya da Eylül ayının başlarında alınması bekleniyor. Geçen yılki KYK yurt başvuruları 19 - 26 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı.

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

KYK burs kredi başvurusu. KYK bursu kimler alır? KYK bursundan faydalanmak için herhangi bir üniversitenin örgün ya da açık öğretim programlarını kazanan ve üniversite birinci sınıfa kayıt yaptıran yüksek öğrenim öğrencilerine verilmekte. 2020 KYK burs ve kredi başvurularının üniversite kayıtlarından sonra yapılması beklenilmekte. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından açıklanan üniversite tercih sonuçlarına göre, önlisans ve lisans programlarından birine girmeye hak kazanan öğrenciler üniversite kayıtlarını 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında, elektronik üniversite kayıtları da 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Korona salgını nedeniyle YÖK üniversitelerin açılış tarihini 1 Ekim’den sonra olarak duyurdu. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte 2020 yılı KYK burs ve kredi başvurularının alınmaya başlaması ön görülmekte.Geçen yıl KYK burs ve kredi başvuruları 21 Ekim’de son bulmuştu.

KYK yurt, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu hem yurt hem de burs ve kredi imkanı sunduğunu haberimizde açıklamıştık. Üniversiteyi kazanan öğrenciler gittikleri il ve ilçelerde barınma ihtiyacını özel yurt fiyatlarına göre daha ucuz olan KYK yurtlarından sağlamakta. Yine aynı şekilde eğitim masraflarını, yeme ve içme, ulaşım gibi giderlerini karşılamak isteyen üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilmekte. KYK yurt ve KYK burs-kredi başvuruları e devlet üzerinden yapılmakta.

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