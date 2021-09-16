KYK yurt kuralları neler? KYK yurtlarında hangi eşyalar var?

KYK yurtlarda kalmak için bazı kurallara uyulması istenilmektedir. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin kullanımına bazı malzemeler sorumlu olarak verilir. Bu malzemeler giysi dolabı, komidin, nevresim takımı, yastık, battaniye, yorgan vb. yurt malzemeleri verilmektedir. KYK yurt kurallarının en önemlisi KYK yurt giriş ve çıkış saatlerine dikkat etmektir.

KYK yurtlarından hangi durumlarda atılır?

Barındırılmakta olan öğrencilerin hangi sebeple KYK yurduyla ilişiği kesilir? 1- Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,

2-Yurt kurallarına uymayıp, yurttan çıkarma cezası alanların,

3-Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

4- Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilir ve yurtta barınmaları için yeniden müracaat etmeleri gerekir.

KYK yurtlarında ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK yurt izinleri kaç gün?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 75 gün izin verilmektedir.

KYK yurtlarında kaç kişi kalıyor?

KYK yurtlarında kaç kişi kalır? KYK yurtlarından yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yapılırken kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.