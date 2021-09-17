KYK yurt kayıtları otomatik mi yapılıyor? KYK yurt kayıt nasıl yapılır?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yerleşen öğrenciler, KYK yurt ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra e devlet üzerinden taahhütnameyi onaylamak zorunda. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin, süresi içinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya "http://yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinde yer alan "e-ödeme" ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekecek.

KYK yurt kayıtları ne zaman nasıl yapılır?

KYK yurt kayıtları E-Devlet üzerinden yapılmakta. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle E-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekiyor. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen tarihler arasında istenilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir. İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacaklar ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekiyor. E devlet KYK yurt kayıtları için tıklayın

KYK yurt kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu

KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

KYK yurt ücretleri ne kadar kaç para 2021?

KYK yurtlarının aylık ücretleri de belirledi Buna göre öğrenciler, bu yıl 275 TL ile 450 TL arasında ücret ödeyecek. KKTC'de bulunan bakanlık yurtlarının ücreti ise 600 TL olarak belirlendi.