KYK yurt kayıtları ne zaman başlayacak 2021?

KYK yurt kayıtları başladı mı, KYK yurt kayıtları nasıl nereden yapılacak? Son dakika haberine göre 12 Eylül 2021 tarihinde sona eren KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebilmekte. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK yurt ücretleri ne merak edilir oldu. KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenebiliyor.

KYK yurtları kaç kişiliktir?

Yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yapılırken kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.

KYK yurt kayıt tarihleri belli oldu mu?

KYK yurt kayıt tarihleri KYK yurt sonuçlarının açıklanmasından sonra merak ediliyor. KYK başvuru sonuçlarının açkılanmasından sonra KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenciler için KYK yurt kayıt tarihleri de başlamış olacak. Peki KYK yurt kayıtları nasıl yapılacak? KYK yurt kayıtları nereden yapılacak?

KYK yurt kayıtları nasıl yapılacak?

KYK yurt kayıt tarihi ile KYK yurt kayıtları nasıl yapılacağı sorgulanmaya başlandı. KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz KYK yurt kayıt tarihleri de netlik kazanmış olacak. KYK yurt kayıtları nasıl yapılır? İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini KKY tarafından açıklanan tarihler arasında yapması gerekiyor. Açıklanan tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, açıklanan tarihlerde KYK yurtlarında kalmaya başlayacak. E devlet KYK yurt kayıtları için tıklayın

KYK yurdu kayıt için gerekli belgeler neler?

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu

KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

Yurt ücretleri ne zaman ödeniyor?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59’a ödenmelidir.