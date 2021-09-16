KYK yurt kayıtları nasıl yapılacak 2021? KYK Yurt kayıtları için gerekli belgeler neler 2021 2022?

KYK yurt sonuçları sorgula. 12 Eylül’de tamamlanan KYK yurt sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e devlet üzerinden açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması sonrası bu kez KYK yurt kayıt tarihleri merak ediliyor. Peki KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak, KYK yurt kayıtları nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar.

20121KYK yurt başvuru sonuçlarının 16 Eylül itibariyle açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri için kayıt süreci başladı. Peki, KYK yurt kayıtları nasıl yapılır? KYK yurt kayıtları tarihleri ne zaman? 201 KYK yurt ücreti ne kadar? İşte KYK yurt kayıt tarihleri…

KYK yurt kayıtları ne zaman nasıl yapılır?

KYK yurt kayıtları E-Devlet üzerinden yapılmakta. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle E-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekiyor. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen tarihler arasında istenilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir. İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacaklar ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekiyor. E devlet KYK yurt kayıtları için tıklayın

KYK yurt kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu

KYK yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont

Öncelik belgesi (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)