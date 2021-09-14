Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçen yıl KYK yurt başvuruları alınmadı. Bu sene ise yüz yüze eğitim başladığı için yurtlara başvurular kabul edildi. Henüz KYK yurt sonuçları açıklanmadı. Peki, KYK yurt kayıt işlemleri nereden yapılıyor?

KYK yurt kayıt ne zaman nereden yapılacak?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirtilmedi. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. KYK yurt sonuçları açıklandığında ismi çıkan öğrenciler, söz konusu yurda giderek şahsi kayıt işlemini yapmak zorunda. Kayıt işlemi sırasında bir kereye mahsus olarak depozito ödeniyor. Yurt ücretleri il, ilçe ve oda standartlarına göre farklılık gösteriyor.

Yurt tipi KYK aylık ücret Depozito ücreti

1.Tip KYK yurtları 230 TL 314 TL

2.Tip KYK yurtları 250 TL 342 TL

3.Tip KYK yurtları 290 TL 396 TL

4.Tip KYK yurtları 322 TL 444 TL

5.Tip KYK yurtları 360 TL 492 TL

6.Tip KYK yurtları 390 TL 533 TL

Kıbrıs KYK yurtları 500 TL 683 TL

KYK yurt kayıt işlemleri için hangi belgeler gerekli?

1.Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

• Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

• Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

•Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.