KYK yurt ilk kayıt ücreti son ödeme tarihi ne zaman?

Kredi Yurtlar Kurumu sonuçlarına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusunu kazananlar KYK yurt kayıtlarını yapabilmesi için Ziraat Bankası ATM’lerinden KYK yurt ilk kayıt ücretini yatırmaları gerekmektedir. Peki KYK ilk kayıt ücreti son ödeme tarihi ne zaman? KYK yurt ücreti ilk ödeme son gün ne zaman?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasından sonra devlet yurdunda barınmaya hak kazananlar, KYK yurt ilk ücretlerini 3 Eylül’e kadar yatırmak zorunda. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücreti atm den nasıl yatırılır, KYK yurt ücreti internetten ödeme işlemi nasıl yapılır? KYK Yurt ücreti ödemeleri artık çok daha kolay Ziraat Bankası’ndan, Ziraat Bankası ATM’lerden yatırılmakta.KYK yurt ödemeleri şu şekilde yapılmakta:

Ziraat Bankası ATM kartsız işlemler

Ödeme işlemleri

KYK yurt ödemeleri

Yurt Ücreti Ödemeleri seçilerek T.C. kimlik numarası girmek kaydıyla yurt ücreti ödenmektedir.