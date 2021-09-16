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Eğitim KYK yurt giriş çıkış saatleri kaç? KYK yurtları akşam kaçta kapanıyor?
Eğitim

KYK yurt giriş çıkış saatleri kaç? KYK yurtları akşam kaçta kapanıyor?

KYK yurtları akşam en son kaçta kapanıyor? sorusu 6-12 Eylül tarihleri arasında başvuruların yapıldığı 2021 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra merak edilir oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuçlarını e devlet üzerinden açıkladı. KYK yurtlarında kalma hakkına sahip olan öğrenciler KYK yurt kayıt tarihlerinin yanında KYK yurt giriş ve çıkış saatlerini sorgulamaya başladı. Peki KYK yurt giriş çıkış saatleri kaç? KYK yurtları akşam kaçta kapanıyor? KYK yurt ücretleri ne kadar 2021?

Yeniakit Publisher
2021-09-16 14:04:00 - 2021-09-16 14:04:43
KYK yurt giriş çıkış saatleri kaç? KYK yurtları akşam kaçta kapanıyor?

KYK yurtları akşam kaçta son? 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze olacağı YÖK tarafından açıklanasıyla birlikte 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre başvuruda bulunduğu programalara kayıt hakkı kazanan öğrenciler ÖSYM tarafından açıklanan tarihler arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştiri. Üniversite kayıtlarında bulunan öğrenciler barınma ihtiyaçını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü KYK Yurtlarından temin etmek için KYK yurt başvurularını yaptı. KYK yurtlarında kalmak isteyenler 6 Eylül’de başlayan yurt başvuruları, 12 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.

KYK yurt ücreti ne kadar?

12 Eylül'de tamamlan KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. KYK yurt başvurusu sonuçları açıklanmasından sonra KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler ilk kayıt ücretini ödemek zorunda. Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. 

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

KYK yurt giriş çıkış saatleri kaç?

KYK yurtları akşam kaçta kapanıyor? Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. KYK yurtlarına girişler sabah saat 06:00 başlıyor. Akşam ise yurt içindekiler saat 23:00’dan sonra yurttan dışarı çıkması yasak olurken, Dışarda olup da KYK yurduna giriş yapacaklar ise saat 24:00’a kadar giriş yapmaları gerekiyor. Özel izinler, hafta sonları ve resmi tatiller dışında 75 gün izin hakkınız vardır.

KYK yurt yemek ücretleri ne kadar?

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

KYK yurtları kahvaltı ve akşam yemeği kaç para?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır. Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır. 

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