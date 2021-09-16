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Eğitim KYK yurt ek yerleştirme ne zaman? 2021 KYK yurt ek yerleştirme yapılacak mı?
Eğitim

KYK yurt ek yerleştirme ne zaman? 2021 KYK yurt ek yerleştirme yapılacak mı?

KYK yurt ek yerleştirme yapılacak mı? KYK yurt yedek kayıtlar ne zaman? soruları 6-12 Eylül tarihlari arasında alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e devlet üzerinden açıklanan 2021 KYK yurt başvuru sonuçları sonrası merak ediliyor. KYK yurt yerleştirme sonuçlarına göre yurtlara kayıt yaptırma hakkını elde eden öğrenciler KYK yurt kayıtlarını tamamlaması için KYK yurt ilk kayıt ücreti ile taahhütname onayı gerekiyor. KYK yurt sonuçlarına göre yedeklerde ismi çıkan öğrenciler KYK yurt ek yerleştirme yapılacak mı? KYK yurdu ikinci yerleştirme olacak mı? sorularını sormakta. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 11:34:00 - 2021-09-16 11:39:59
KYK yurt ek yerleştirme ne zaman? 2021 KYK yurt ek yerleştirme yapılacak mı?

2021 KYK yurt başvuruları 6-12 Eylül tarihleri arasında yapıldı. KYK yurt başvurusunda bulunan binlerce öğrenci KYK yurt sonuçlarını sorguluyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 KYK yurt sonuçlarını e devlet üzeinden açıkladı. KYK yurt sonuçları sonrası yurtlarda kalmaya hak kazanlar e devlet üzerinden yurt kayıtlarını yapacak. KYK yurt ilk kayıt ücretini yatıran ve yurta kalmak için taahhütname e devlet üzerinden onaylayanlar KYK yurtlarında kalmak hakkına sahip olacak. KYK yurtlarında barınma hakkına sahip olan ancak yurt ilk kayıt ile taahhütnameyi onaylamayanların yurt kayıtları yapılmayacaktır. Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir. 

KYK yurt ek yerleştirme  yapılacak mı?

KYK yurtlarına ikinci tercih yapılabilecek mi? KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenciler KYK yurt kayıtlarını yapmadığı durumda KYK yurt sonuçlarında yedek sıra da yer alan öğrenciler KYK yurtlarına kayıt hakkı elde edebilecek.

Yurt yedek öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına geliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek.

KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman 2021?

KYK yurduna KYK başvuru sonuçları neticesinde ilk yerleştirmede herhangi bir KYK yurduna kayıt hakkına sahip olamayan öğrenciler, KYK yurt yerleştirmelerinde ilk üç yerleştirmeyi bekleyecek. İlk üç yerleştirme kısa süre içerisinde tamamlanacak. Bu yerleştirmelerin yanı sıra, yıl boyunca yedek yerleştirme süreci devam edecek.

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