Üniversite öğrencileri ve sonuçlarını bekleyen adaylar KYT yurtlarına başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt başvurusunu kimler yapabilir? KYK yurt başvurusu nereden yapılır?

KYK yurt başvuruları hangi gün başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?

Üniversite yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı paylaşımda “Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Henüz KYK yurt başvuru tarihleri de açıklanmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının hemen ardından KYK başvurularına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt başvuru şartları nelerdir?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.