KYK yurt başvuruları başladı mı? | KYK ücretleri ne kadar?

Üniversite tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün yapacağı yurt başvurularına çevrildi. Geçtiğimiz sen KYK yurt başvurusu 19 Ağustos-26 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Peki, 2020-2021 KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurtlarına kimler yerleşebilir?

Milyonlarca aile ve öğrenci hem ücretleri sebebiyle hem de güvenlik sebebiyle devlet yurtlarını tercih ediyor. KYK yurtlarında kapasiteler kısıtlı olduğu için bu yurtlara yerleşenler sınırlıdır. KYK yurtlarında anne ve babası olmayanlar, gazi-şehit çocukları ve milli sporcuların önceliği vardır.

KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu. Henüz yurt başvuruları başlamadı. Konu hakkında resmi bir tarih henüz açıklanmadı.

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK yurt başvurularının nasıl yapılacağı merak konusu. KYK yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor. Ayrıca kayıt işlemleri de e devlet üzerinden yapılıyor.

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KYK ücretleri ne kadar 2020-2021

KYK ücretleri hakkında milyonlarca kişi araştırma yapıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık ücret 200 liraydı. Daha konforlu odaların fiyatları ise 215 ila 340 lira arasında değişiyordu. Bu sezonki rakamlar ise henüz belli değil.