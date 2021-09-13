KYK yurt başvuru sonucu belli oldu mu? 2021 KYK yurt sonuçları kygm.gsb.gov.tr

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında kalmak isteyenler KYK yurt başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirdi. 10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınmaya başlayacak.

KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), yurtlarda barınma talebinde bulunan öğrenciler tarafından merak edilen 2021 KYK yurt başvuru sonuçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığından henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda KYK yurt başvuru sonuçları, yurt başvurularını aldıktan 2 gün sonra KYK yurt sonuçları açıklanmıştı. KYK başvuru sonuçları Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ve e-devlet ve YURTKUR resmi sayfasından duyurulacak. 2021 KYK yurt sonuçları için tıklayın

KYK yurt depozito ücretleri ne kadar?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6 TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

KYK yurt kayıtları nasıl yapılacak?

KYK yurt kayıt tarihi ile KYK yurt kayıtları nasıl yapılacağı sorgulanmaya başlandı. KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz KYK yurt kayıt tarihleri de netlik kazanmış olacak. KYK yurt kayıtları nasıl yapılır? İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini KKY tarafından açıklanan tarihler arasında yapması gerekiyor. Açıklanan tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, açıklanan tarihlerde KYK yurtlarında kalmaya başlayacak.