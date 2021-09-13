KYK yurt başvuru sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 KYK yurt sonuçları sonuc.gsb.gov.tr

Yurt başvuru sonuçları, 2021 yurt sonuçları, KYK yurt başvurusunda bulunan adaylar tarafından bir hayli merak edilmekte. KYK sonuçları ne zaman açıklanacak, KYK 2021 yurt sonuçları açıklandı? soruları KYK yurt başvurusunu tamamlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alındı. 6 Eylül’de başlayan 2021 KYK yurt başvuruları, 12 Eylül saat 23.59’da sona erdi.

2021 KYK yurt başvurusu açıklandı mı?

2021 KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların başvuruların tamamlanacağı 12 Eylül sonrası açıklanması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığında belirlenen tarihlerde yurt başvuru sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan açıklamasında "Yurtlarla ilgili başvuru sonuçları çok hassas bir şekilde 12 devlet kurumunun ortak çalışmasıyla objektif kriterlere göre değerlendirilmekte." ifadelerine yer verdi. 2021 KYK yurt başvuru sonuçları için tıklayın

2021 KYK yurt başvuru ücretleri ne kadar?

2021 KYK yurt ücretleri ve depozitosu ne kadar oldu sorusu üniversitelilerin gündem konusu haline geldi. Yurt başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, oda tipine göre değişiklik gösteren yurt fiyatları için yapılan açıklamaları takip ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarının aylık ücretleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yayınlandı. KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın 10'u saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230 TL

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314 TL

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250 TL

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342 TL

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290 TL

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342 TL

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325 TL

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444 TL

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360 TL

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492 TL

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390 TL

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533 TL