KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, açıklanacak?
KYK yurt sonuçları 2021 | Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Yurt başvuru işlemini e devlet üzerinden yapan adaylar sonuçların ne zaman hangi gün ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman açıklanır? KYK yurt sonuçları ne zaman saat kaçta?
Pek çok aile hem ekonomik hem de güvenlik sebeplerinden dolayı evlatlarının KYK yurtlarında kalmasını tercih ediyor. Ancak KYK yurtları 81 ilde hizmet verse de kontenjan konusunda sınırlı. Bu sebeple başvurular online olarak alınıyor ve incelemenin ardından kontenjanlar doğrultusunda kayıt yaptıracak isimler açıklanıyor. Peki, KYK sonuçları ne zamana açıklanır?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, açıklanacak?
KYK yurt başvuruları geçtiğimiz hafta alınmaya başladı. Başvuru işlemi 12 Eylül 23.59’da sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. KYK sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Ancak sonuçların başvuru işlemlerinden bir hafta sonra açıklanması bekleniyor. Kulislerde sonuçların ayın 18’ine kadar açıklanabileceği konuşuluyor.